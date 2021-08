Frontiere chiuse per gli stranieri da entrambi i lati tra pioggia e sovraffollamento

Sono sempre più difficili le condizioni per i migranti nel campo di Rudninkai, in Lituania, al confine con la Bielorussia. Vilnius ha bloccato l’ingresso nel paese degli stranieri, per la maggior parte profughi iracheni. In un anno oltre 4mila persone hanno tentato di entrare nel paese dalla Bielorussia. Minsk a sua volta impedisce che i migranti vengano rispediti indietro. Nel campo, flagellato dalle piogge e sovraffollato, le condizioni per gli stranieri sono ogni giorno più drammatiche.

