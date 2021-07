La regione intorno a Salisburgo è stata particolarmente colpita

(LaPresse) Anche l’Austria falcidiata dal maltempo. Le forti piogge hanno causato massicce inondazioni in alcune parti del Paese nella serata di sabato 17 luglio, anche se non della portata devastante della scorsa settimana. La regione intorno a Salisburgo è stata particolarmente colpita. Nella cittadina di Hallein un piccolo ruscello si è trasformato rapidamente in un torrente, allagando l’intero centro storico. Secondo i Vigili del Fuoco, non ci sono segnalazioni di persone disperse, ferite o morte. Le persone intrappolate nelle loro case sono state evacuate con barche o camion. Il livello dell’acqua è sceso nel corso della notte, ma nel piccolo centro resta l’allerta per la possibilità di nuove precipitazioni a partire già dalle prossime ore.

