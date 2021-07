Il dolore della cancelliera Angela Merkel: "Sono scioccata". Colpito anche il Belgio: 6 vittime

Un’ondata di maltempo sta investendo l’Europa centrale. Pesante la situazione in Germania, in ginocchio l’ovest del paese: inondazioni per le forti piogge in Renania-Palatinato e Renania Nord-Vestfalia. Ci sono almeno 42 morti e decine di dispersi. Case danneggiate e distrutte Evacuato l’ospedale di Leverkusen con 468 pazienti. Angela Merkel si è detta “sconvolta per la catastrofe”.”Sono scioccata dal disastro che ha colpito così tante persone nelle aree colpite dall’alluvione”, ha detto la cancelliera secondo quanto riferito dal suo portavoce Steffen Seibert su Twitter, “Le mie condoglianze vanno ai parenti dei morti e dei dispersi. Ringrazio dal profondo del mio cuore i tanti instancabili soccorritori e i servizi di emergenza”.

Colpito anche il Belgio, con allagamenti ed evacuazioni nella provincia del Limburgo e a Liegi, dove rischia di esondare la Mosa. Sei le vittime. Circolaazione ferrviaria nel sud del paese. Forti piogge anche in Olanda.

