Il presidente Diaz-Canel parla con i cittadini in strada

(LaPresse) – Migliaia di persone hanno dimostrato per protestare contro la mancanza di cibo e il caro prezzi dei generi di prima necessità nella capitale L’Avana e in altre città di Cuba. La crisi economica si sovrappone alla pandemia che sta mettendo in difficoltà il paese, la cui gestione è criticata dai dimostranti. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha incontrato i cittadini di L’Avana, scendendo in strada per un confronto con le persone che esprimevano il malcontento per la situazione del paese.

