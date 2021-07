Dopo la riunione ministeriale della Coalizione anti-Daesh

Daesh torna a minacciare l’Italia. Nel mirino c’è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il 28 giugno ha co-presideuto insieme al segretario Di Stato Usa Antony Blinken la riunione ministeriale della Coalizione anti-Daesh, tenutasi per la prima volta a Roma, in presenza. Sul numero 294 della rivista on-line al-Naba è stato pubblicato un lungo articolo incentrato sulla riunione della coalizione. All’interno vengono citate le parole del ministro Di Maio che, durante la riunione ha sottolineato come non basti contrastare Daesh in Siria ed Iraq ma serva ampliare il raggio d’azione anche all’Africa e al Sahel, la cui sicurezza è legata a quella dell’Europa. “Questa è Dabiq, questa è Ghouta e questa è Gerusalemme. E questa è Roma, ci entreremo senza bugie”, si legge nell’articolo a pagine 3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata