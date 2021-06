Le sentenza a Minneapolis. Il giudice: "La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio"

L’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per l’omicidio di George Floyd. L’accusa avevo chiesto 30 anni di reclusione. Alla sentenza allegato un memorandum di 22 pagine con le motivazioni. “La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio”, ha spiegato il giudice Peter Cahill che poco prima dell’udienza aveva bocciato la richiesta di un nuovo processo presentata dall’ex poliziotto. Con la buona condotta, Chauvin, 45 anni, potrebbe essere rilasciato sulla parola dopo aver scontato i due terzi della sua pena, ovvero circa 15 anni.

