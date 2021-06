Confermati i pronostici della vigilia che davano per favorito il candidato sostenuto dall'Ayatollah Khamenei

I rivali riconoscono la vittoria di Ebrahim Raisi alle elezioni presidenziali iraniane. Tra i primi a concedere gli onori al vincitore il candidato moderato, che ha ammesso la sconfitta contro il capo della magistratura, espressione della linea dura del Paese, cioè l’ex capo della Banca centrale, Abdolnasser Hemmati, con un post su Instagram. Subito dopo è stato l’ex comandante della Guardia rivoluzionaria, Mohsen Rezaei, con un post su Twitter, quando anche il presidente uscente dell’Iran Hassan Rouhani ha riconosciuto che il vincitore del voto del paese venerdì era “chiaro”, pur senza nominare Raisi. “Se Dio vuole, l’elezione decisiva del mio stimato fratello, l’ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, promette l’istituzione di un governo forte e popolare per risolvere i problemi del paese”, ha scritto Rezaei.

Molto bassa l’affluenza

Già venerdì sera l’affluenza alle urne è apparsa molto più bassa rispetto alle ultime elezioni presidenziali iraniane nel 2017. Il ballottaggio si è concluso alle 2 della scorsa notte, dopo che il governo ha esteso il voto per favorire quello che ha chiamato “affollamento” in diversi seggi elettorali a livello nazionale. Le schede, infilate in grandi scatole di plastica, dovevano essere contate a mano per tutta la notte e le autorità hanno affermato di aspettare i primi risultati e i dati sull’affluenza alle urne proprio alle prime luci dell’alba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata