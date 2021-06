La presidente della Commissione su Twitter: "Ottenete il vostro"

Ursula Von Der Leyen ha mostrato su Twitter il suo Green Pass, il certificato digitale Covid che le consentirà di viaggiare nell’Ue. “Dal 1° luglio tutti gli Stati membri Ue dovranno applicare il certificato digitale Covid dell’Ue, 15 Stati membri hanno già aderito” ha detto la presidente della Commissione Ue prima di partire per un tour europeo. Prima del 1° luglio gli Stati membri “possono aderire volontariamente, e questo è ciò che ha fatto il Belgio: il Belgio oggi consente di viaggiare con questo certificato ed emette questi certificati”, ha spiegato von der Leyen, che ha quindi mostrato in video il suo certificato vaccinale sullo smartphone, con un QR code visibile.

“Chiunque sia completamente vaccinato, abbia un test negativo o si sia ripreso dal Covid può ottenerne uno”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. “Adesso comincerò il mio tour attraverso i 27 Stati membri per Next generation Eu” e “sono molto curiosa di provare e vedere come funzionerà questo certificato”, ha concluso von der Leyen.

“Oggi inizio il mio tour Next Generation Eu. Ho scaricato il mio Certificato Covid digitale Ue del Belgio. Spero che possa essere verificato in tutti i Paesi che visiterò. La metà dei paesi dell’Ue è già collegata (al sistema ndr.). Sempre più persone ottengono il certificato. Ottieni anche il tuo!” ha detto in un video su Twitter la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Today I start my #NextGenerationEU tour.

I dowloaded my 🇧🇪 #EUDigitalCOVIDCertificate!

I hope it can be verified in all the countries I’ll visit.

Half of EU countries are already connected.

More and more people get the certificate. Get yours too! https://t.co/pStCo29NWx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021