Agitazione di 24 ore: fermi i collegamenti con le isole

(LaPresse) – Scioperi in tutta la Grecia: fermi i trasporti pubblici e altri servizi per la protesta dei sindacati del paese contro le riforme dell’occupazione. La protesta di 24 ore ha anche interrotto i servizi di traghetto per le isole greche. Il governo greco di centrodestra sottolinea che la bozza di legge attualmente in discussione in parlamento consentirà una maggiore flessibilità all’interno di una settimana lavorativa garantita di 40 ore e inoltre modernizzerà i regolamenti per concedere ai nuovi padri un congedo di paternità più lungo.

