Faccia a faccia tra i due leader a Carbis Bay

(LaPresse) Faccia a faccia tra Joe Biden e Boris Johnson in Cornovaglia, a Carbis Bay, dove venerdì inizia il G7. Il premier britannico, accompagnato dalla moglie Carry Symonds, ha accolto il presidente americano e la First Lady. I quattro si sono concessi una passeggiata con vista sulla baia di St. Ives appoggiandosi sulla balaustra per ammirare il paesaggio.

