Il ministro della difesa sul caso diplomatico con gli Emirati Arabi

(LaPresse) – “La Farnesina ha convocato l’ambasciatore, ha espresso disappunto e chiesto spiegazioni, attendiamo”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini dopo il caso diplomatico con gli Emirati Arabi Uniti che hanno vietato il passaggio all’aereo della delegazione italiana, in viaggio a Herat, in Afghanistan, per il saluto finale ai militari italiani che stanno smobilitando.

