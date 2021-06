Cerimonia ammaina bandiera per le truppe italiane a Herat

(LaPresse) Si chiude la missione delle truppe italiane in Afghanistan iniziata 20 anni. Per la fine della missione, ad Herat durante la cerimonia di ammaina bandiera anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Non vogliamo che l’Afghanistan torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi. Vogliamo continuare a rafforzare questo Paese dando anche continuità all’addestramento delle forze di sicurezza afghane per non disperdere i risultati ottenuti in questi 20 anni”.

