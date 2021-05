E' avvenuto nella contea di Miami-Dade. La sala era stata affittata per un concerto. Tre uomini armati scesi da un'auto hanno fatto fuoco

Due persone sono morte e circa 20-25 persone sono rimaste ferite in una sparatoria fuori da un club nel sud della Florida. Lo ha riferito la polizia. La sparatoria è avvenuta all’inizio di domenica all’El Mula Banquet Hall nel nord-ovest della contea di Miami-Dade, vicino a Hialeah. La sala era stata affittata per un concerto. Tre persone sono scese da un SUV e hanno aperto il fuoco sulla folla all’esterno, ha detto il direttore della polizia Alfredo “Freddy” Ramirez III. Le autorità ritengono che la sparatoria sia stata mirata.

“Questi sono assassini a sangue freddo che hanno sparato indiscriminatamente in mezzo alla folla e cercheremo giustizia”, ha scritto Ramirez in un tweet. Due persone sono morte sul posto, ha detto la polizia. Ben 25 persone sono andate in vari ospedali per ricevere le cure. Nessun arresto è stato ancora annunciato. “E’ un atto spregevole di violenza armata, un atto codardo”, ha detto Ramirez al Miami Herald.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

