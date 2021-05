Nella capitale argentina gli appassionati danzano in piazza

(LaPresse) – Le restrizioni anti-Covid in atto in Argentina hanno colpito anche gli appassionati di tango, simbolo della cultura del paese. Un gruppo di di ballerini ha organizzato una dimostrazione all’aperto, danzando in una piazza di Buenos Aires. Gli organizzatori denunciano di essere stati presi di mira dalla polizia che impedisce ai ballerini di danzare nei parchi. In Argentina si registrano circa 3.7 milioni di casi di coronavirus e oltre 76 mila morti.

