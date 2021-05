Lo riporta il quotidiano, citando fonti di Hamas. Intanto continuano gli scontri

Un cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese potrebbe essere “imminente, forse entro 24 ore”. Lo riporta la Cnn che cita funzionari di Hamas: al momento da parte di Israele non è arrivato alcun commento su un possibile accordo. La decisione anche per la pressione internazionale.

Scontri tra Hamas e Israele in Medioriente

Intanto la battaglia continua. Hamas ha lanciato un razzo anticarro contro un bus vuoto presso la zona di Zikim, vicino al confine con Gaza, sparando in contemporanea dei colpi di mortaio contro i militari che erano in piedi vicino all’autobus. Lo rende noto la tv israeliana Kan precisando che un soldato è rimasto leggermente ferito dalle schegge dell’esplosione. Secondo le forze di difesa israeliane non ci sarebbero altri feriti.

