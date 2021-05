Sale a 219 il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza

La scorsa notte l’esercito israeliano ha sferrato un altro attacco alla rete dei tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza, sganciando 122 bombe in 25 minuti su circa 40 obiettivi sotterranei che fanno parte della cosiddetta ‘metropolitana’ che copre 12 chilometri di tunnel. È quanto dichiarato dal portavoce delle forze armate israeliane Hidai Zilberman, citato dalla stampa locale. Secondo la stima di Israele, sarebbero stati colpiti almeno 10 membri di Hamas. Intanto è salito a 219 morti il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza per gli attacchi israeliani, di cui 63 bambini, 36 donne e 16 anziani. Lo riferisce il ministero della Sanità di Hamas citato dal Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata