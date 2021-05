Le immagini mostrano l'ingresso di decine di persone nell'enclave spagnola

(LaPresse) Tensione a Ceuta, nell’enclave spagnola in Africa, per l’arrivo di oltre ottomila migranti in due giorni. Nelle immagini girate sul posto si vede la polizia di frontiera marocchina aprire le porte e i cancelli del confine e lasciar passare alcune persone negli scorsi giorni: “Ci dicono andate e non tornate” spiegano alcuni migranti, intervistati da Associated Press. Madrid ha inviato l’esercito per gestire la situazione. Tantissimi anche i bambini arrivati dal Marocco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata