Così il leader palestinese ai media turchi, che attende però una risposta da Israele

Il leader politico di Hamas, Khaled Mashaal, ha dichiarato che il gruppo è pronto per il cessate il fuoco delle ostilità con Israele. Parlando ai media turchi, ripresi da Times of Israel, il leader palestinese ha aggiunto di non avere ricevuto risposta in merito da Israele.

