Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivolto un messaggio ai musulmani negli Stati Uniti e in tutto il mondo per le celebrazioni dell’Eid Al-Fitr, che sarà ricordato domenica durante una cerimonia alla Casa Bianca. “Siamo stati rincuorati nel vedere le celebrazioni dell’Eid in tutto il mondo, ma sappiamo che quest’anno la situazione in Terra santa sta pesando pesantemente sui musulmani di tutto il mondo, comprese le nostre comunità musulmane qui negli Stati Uniti”, ha detto Biden. “La mia amministrazione continuerà a coinvolgere palestinesi, israeliani e altri partner regionali per lavorare verso una calma sostenibile”, ha aggiunto.

“I palestinesi, anche a Gaza, e gli israeliani meritano ugualmente di vivere in dignità, sicurezza e protezione. Nessuna famiglia dovrebbe temere per la propria sicurezza all’interno della propria casa o luogo di culto. Pensiamo di più ai bambini di queste società che affrontano il trauma di un conflitto che sfugge al loro controllo”, ha detto Biden.

