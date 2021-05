Scontri tra forze israeliane e palestinesi nel Jerusalem Day

(LaPresse) Sarebbero una cinquantina i palestinesi portati in ospedale perché feriti in seguito agli scontri scoppiati lunedì mattina alla Spianata delle Moschee, nel giorno in cui Israele celebra il Jerusalem Day. I soccorritori attendono l’arrivo dei feriti alla Porta dei Leoni della città vecchia di Gerusalemme per portarli via in ambulanza. Centinaia di manifestanti palestinesi stamattina hanno lanciato pietre e oggetti contro la polizia israeliana che ha risposto con lacrimogeni e granate stordenti: si tratta dell’ultimo episodio di violenza dopo giorni di tensioni crescenti a Gerusalemme.

