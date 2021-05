La presidente della Commissione Ue ne ha parlato nel suo intervento all'evento di lancio della Conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo

“Abbiamo bisogno di una nuova forma di solidarietà e giustizia sociale fra generazioni”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all’evento di lancio della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo. von der Leyen ha poi sottolineato che la questione ambientale è tra le centrali non solo per le generazioni attuali ma anche per quelle future.

