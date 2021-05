Almeno 50 feriti. I talebani condannano l'attacco

Una bomba è esplosa vicino a una scuola nella parte occidentale di Kabul, uccidendo almeno 25 persone, molti dei quali giovani studenti. Lo ha riferito il portavoce del Ministero dell’Interno afghano Tariq Arian. La deflagrazione è avvenuta vicino alla scuola di Syed Al-Shahda, nel quartiere a maggioranza sciita di Dasht-e-Barchi. Sono almeno 50 le persone rimaste ferite. Tanto il portavoce del ministero dell’Interno quanto quello del Ministero della Salute riferiscono che il bilancio potrebbe aggravarsi. I talebani hanno condannato l’attacco, che pare abbia preso di mira civili. Al momento non ci sono rivendicazioni, ma in passato attacchi brutali in questo quartiere sono stati rivendicati dall’affiliato afghano dell’Isis. Il gruppo musulmano sunnita radicale ha dichiarato guerra alla minoranza sciita in Afghanistan.

