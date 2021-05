Bogotà, ottavo giorno di proteste contro gli abusi della polizia

In città arriva anche l'esercito in assetto antisommossa e con carri armati

(LaPresse) Ottavo giorno di proteste e scontri a Bogotà: i colombiani continuano a manifestare per chiedere la fine degli abusi da parte della polizia e l’attuazione di politiche sociali per superare la crisi economica provocata dalla pandemia. Almeno 24 persone sarebbero morte in questa settimana, mentre circa 80 persone sono state anche dichiarate disperse e 306 sono rimaste ferite. L’esercito colombiano ha schierato anche carri armati per fermare le proteste.

