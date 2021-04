La barca è rimasta per 22 giorni in mare a largo dell'isola El Hierro: a bordo solo due sopravvissuti

(LaPresse) Mercoledì notte i corpi senza vita di 24 migranti sono stati recuperati dal Servizio di soccorso marittimo spagnolo. Due di loro erano minori. L’imbarcazione su cui viaggiavano era stata avvistata per la prima volta da un aereo dell’aeronautica militare spagnola alla deriva a circa 265 miglia nautiche dall’isola di El Hierro. Due uomini e una donna erano ancora vivi, ma in gravi condizioni e sono stati trasportati in aereo da un elicottero militare verso l’isola di Tenerife. I soccorritori dell’aeronautica militare spagnola hanno riferito ai media locali che i sopravvissuti hanno trascorso 22 giorni in mare.

