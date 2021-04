Nadia De Munari sarebbe stata aggredita nella notte, la Farnesina segue il caso

Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, è stata assassinata in Perù. Lo ha riferito il Giornale di Vicenza. La 50enne è stata aggredita nella notte a colpi di machete, mentre dormiva, è stata ritrovata in gravissime condizioni la mattina ma i tentativi di salvarla in ospedale sono stati vani. La polizia criminale peruviana sta indagando.

La Farnesina sta seguendo il caso della missionaria laica italiana Nadia De Munari, assassinata in Perù. Lo riferiscono fonti del ministero, che è in contatto con le autorità locali e con i familiari in Italia.

