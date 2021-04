Post su Instagram del dissidente russo anti-Putin che continua a chiedere una visita medica

Il leader dell’opposizione russo Alexei Navalny ha annunciato che metterà fine allo sciopero della fame, dopo aver ricevuto cure mediche ed essere stato avvertito dai suoi medici che continuarlo sarebbe pericoloso per la sua vita. Lo ha annunciato su Instagram lo stesso dissidente nel 24esimo giorno dello sciopero. Navalny ha detto che continuerà a richiedere una visita dal suo medico a causa della perdita di sensibilità alle gambe e alle braccia. L’oppositore anti-Putin ha spiegato che smetterà di rifiutare il cibo, dopo essere stato esaminato da medici non carcerari. “Grazie all’enorme sostegno di brave persone in tutto il Paese e in tutto il mondo, abbiamo fatto enormi progressi”, ha detto Navalny nel suo post. Il politico di 44 anni ha iniziato lo sciopero della fame in carcere il 31 marzo per protestare contro il rifiuto delle autorità di farlo visitare i suoi medici, dopo che aveva sviluppato un forte dolore alla schiena e intorpidimento alle gambe.

