(LaPresse) – Nel quinto anniversario della morte di Prince i fan hanno reso omaggio al cantautore morto a 57 anni il 21 aprile 2016, rendendo omaggio alle ceneri dell’artista. L’urna era stata rimossa poco dopo il decesso dalla famiglia ma ora è stata nuovamente esposta al pubblico di fronte a Paisley Park, lo studio-residenza del musicista, dove fu trovato senza vita per un’overdose di farmaci oppiacei. I fan si erano prenotati on line e si sono messi in fila disciplinatamente, rispettando le norme anti-Covid.

