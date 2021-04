Contatti tra dimostranti e agenti: eseguiti centinaia di arresti

(LaPresse) Si è conclusa con quasi 1500 arresti la giornata di proteste in Russia a sostegno dell’oppositore Alexey Navalny, incarcerato e in sciopero della fame dal 30 marzo scorso, che ora si trova in gravi condizioni di salute in una colonia penale russa. Manifestazioni in decine di città, le più grandi a Mosca e San Pietroburgo. Qui sarebbero state fermate circa 600 persone. Nel video alcuni momenti di tensione tra i giovani in piazza e gli agenti schierati per bloccare il corteo e che non hanno esitato a usare i manganelli contro i dimostranti.

