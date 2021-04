Una folla si è radunata per le strade del quartiere dove è avvenuto l'episodio

Proteste a Columbus, in Ohio, dopo l’uccisione a colpi di pistola di una 16enne afroamericana da parte di un agente. La giovane aveva in mano un coltello, con il quale aveva aggredito un’altra donna. Una folla si è radunata per le strade del quartiere dove è avvenuto l’episodio e fuori dalla caserma di polizia. Il fatto poco prima della sentenza del processo Floyd a Minneapolis, con la condanna per omicidio dell’ex agente Derek Chauvin.

