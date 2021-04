Il 13enne è stato colpito a morte da un agente di polizia lo scorso 29 marzo

(LaPresse) Una folla di persone si è riversata per le strade di Chicago per una “marcia della pace” in memoria di Adam Toledo, il 13enne ucciso da un agente di polizia lo scorso 29 marzo. Il corte si è svolto a Little Village, un quartiere prevalentemente latino dove il ragazzo è cresciuto ed è morto. I partecipanti hanno chiesto cambiamenti nella polizia e la fine della violenza armata. Diverse le manifestazioni che si sono svolte nella “Windy City” da giovedì scorso quando è stato rilasciato il video dell’uccisione di Adam: nelle immagini si vede l’agente che apre il fuoco quando il ragazzo aveva lasciato già cadere la pistola e si era voltato verso il poliziotto alzando le mani.

