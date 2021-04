Centinaia in piazza per chiedere le dimissioni del Premier

(LaPresse) Centinaia di cittadini israeliani sono scesi in piazza sabato notte per protestare contro il premier Benjamin Netanyahu, chiedendone le dimissioni. Secondo i manifestanti Netanyahu non dovrebbe mantenere il suo ruolo mentre è sotto processo per corruzione, accusato di accettare tangenti, frodi e violazione della fiducia in tre casi. Oltre a cartelli e striscioni contro il primo ministro, i manifestanti hanno portato in piazza anche un finto sottomarino in riferimento a uno scandalo di alcuni anni fa secondo cui Netanyahu avrebbe tenuto all’oscuro i vertici militari sull’acquisto di tre sottomarini in Germania e su un suo possibile ‘nulla osta’ alla vendita all’Egitto di altri sottomarini tedeschi.

