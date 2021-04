In un video il giovane ispanico con le mani alzate, rabbia contro gli agenti

(LaPresse) Centinaia di persone scese in strada a Chicago per protestare contro l’uccisione di un tredicenne di origine ispanica da parte della polizia. A scatenare la rabbia dei cittadini il video in cui si vede il ragazzo disarmato, con le mani alzate, colpito da un proiettile sparato da un agente. Altra notte di proteste contro la polizia anche a Brooklyn Center, il sobborgo di Minneapolis dove è stato ucciso a un posto di blocco il 20enne afroamericano Daunte Wright

