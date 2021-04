Il video diffuso dall'Ufficio dello Sceriffo di Carroll County: le immagini sono impressionanti

Tre agenti di polizia di Carroll County, in Georgia, sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco e feriti mentre inseguivano un’auto ad alta velocità. Inseguimento che si è concluso con un uomo ucciso e il fratello preso in custodia. È avvenuto fuori dalla cittadina di Villa Rica, tra la Contea di Carroll e la Contea di Douglas, circa 80 chilometri a ovest di Atlanta. La pattuglia aveva inizialmente fermato l’auto, che era però poi partita all’improvviso per fuggire. Gli agenti hanno inseguito e speronato il veicolo, per fermarlo, ma dall’interno un passeggero ha sparato con un fucile, colpendo l’auto della polizia. Altri agenti di polizia in auto si sono aggiunti all’inseguimento. Un occupante dell’auto in fuga ha di nuovo sparato, ferendo un poliziotto che ha perso il controllo dell’auto. I due occupanti del mezzo sono poi fuggiti a piedi, dopo uno scontro. Dopo una sparatoria, uno è stato colpito e ucciso, l’altro preso in custodia. Le immagini, diffuse dall’Ufficio dello Sceriffo di Carroll County, sono impressionanti.

