È la prima volta che la Basilica viene utilizzata per le preghiere del Ramadan dopo che a luglio dello scorso anno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha convertito formalmente Santa Sofia in moschea

(LaPresse) La chiamata alla preghiera nella Basilica di Santa Sofia, a Istanbul, ha segnato la fine del primo giorno di digiuno durante il Ramadan, il mese sacro dell’Islam. È la prima volta che la Basilica viene utilizzata per le preghiere del Ramadan dopo che a luglio dello scorso anno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha convertito formalmente Santa Sofia in moschea poche ore dopo che un’alta corte aveva annullato una disposizione del 1935 che l’aveva resa un museo. Il Ramadan è un periodo di preghiere, digiuno dall’alba al tramonto e feste notturne con la famiglia e gli amici, sebbene in Turchia le riunioni affollate nelle moschee siano state scoraggiate a causa della pandemia. Durante il periodo sacro, i musulmani si astengono da qualsiasi cibo o bevanda, inclusa l’acqua, dalla mattina alla sera.

