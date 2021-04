L'incendio nella capitale Niamey, le vittime avevano tra i 7 e i 13 anni

(LaPresse) Tragedia in una scuola di Niamey, capitale del Niger. Almeno 20 bambini, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, sono morti a seguito di un incendio scoppiato nella loro scuola. Il rogo, le cui cause sono ancora sotto accertamenti, è esploso nel quartiere Pays Bas. Stando a quanto riportano le autorità, alcune delle aule erano all’interno dell’edificio mentre altre erano all’esterno, costruite in paglia. Sarebbero state proprio queste a prendere fuoco uccidendo i piccoli studenti. L’Unicef ha rilasciato un comunicato in cui ha spiegato che si “sta lavorando a stretto contatto con le autorità e i loro partner sul campo per fornire sostegno e assistenza per accompagnare i bambini e le loro famiglie”.

