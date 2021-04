Il cannone che sparò per l'ultima volta nel 1992 è stato anche restaurato

(LaPresse) In occasione dell’inizio del Ramadan, l’Egitto ha sparato colpi con il tradizionale cannone nella storica cittadella Salah El-Din del Cairo dopo 30 anni di silenzio. Il cannone, che ha sparato l’ultima volta dalla cittadella nel 1992, è stato anche restaurato. Un colpo di cannone verrà sparato tutti i giorni per tutto il mese sacro, all’alba e al tramonto, per segnare l’inizio e la fine del digiuno quotidiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata