I funerali del Principe, chiamati in codice 'operazione Forth Bridge', si terranno in forma ristretta a causa della pandemia

E’ morto a Londra il principe Filippo d’Inghilterra. Il consorte della Regina Elisabetta II aveva 99 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

Philip ha trascorso un mese in ospedale all’inizio di quest’anno prima di essere dimesso il 16 marzo e fare ritorno al Castello di Windsor. Filippo, noto anche come il duca di Edimburgo, sposò Elisabetta nel 1947 ed è stato il consorte più longevo nella storia britannica. Si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017. Filippo, che avrebbe compiuto 100 anni a giugno, era un membro della famiglia reale greca. Nato sull’isola greca di Corfù nel 1921, era un appassionato sportivo che amava le attività di campagna. Aveva quattro figli, otto nipoti e nove pronipoti.

“È con profondo dolore che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, sua altezza reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza reale è morto pacificamente questa mattina al Castello di Windsor”, si legge sul profilo Twitter della famiglia reale.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021