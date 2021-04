E' il primo viaggio all'estero da presidente del Consiglio

(LaPresse) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è giunto a Tripoli, in Libia, per la sua prima visita ufficiale all’estero. Il premier ha incontrato il primo ministro del Governo di unità Abdulhamid Dabaiba. Ad accompagnare il capo del governo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. La giornata di Draghi a Tripoli prevede la visita al Palazzo storico, per un vertice con il presidente del Consiglio Presidenziale, Mohamed Younis Ahmed al-Menfi.

