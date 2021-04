Il video è stato inviato dal principe alla Bbc

(LaPresse) Il fratellastro del re di Giordania Abdullah II, il principe Hamzah bin Hussein, ha detto di essere stato posto agli arresti domiciliari e ha accusato il “sistema di governo” del Paese di incompetenza e corruzione. Il video è stato inviato alla Bbc dopo che l’agenzia di stampa ufficiale del Paese ha riferito che altri due ex alti funzionari e altri sospetti erano stati arrestati per “motivi di sicurezza”. L’ex principe ereditario, privato del titolo nel 2004, ha detto di essere stato visitato sabato dal capo militare del Paese e gli è stato detto che non gli era permesso di uscire, comunicare con persone e ha negato qualsiasi cospirazione o complotto.

