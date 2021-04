Allestimento da film kolossal per la sfilata che ha portato 22 mummie al nuovo museo egizio

(LaPresse)Parata di gala in Egitto per celebrare il trasporto di 22 delle sue pregiate mummie reali dal centro del Cairo al loro nuovo luogo di ‘riposo’ in un nuovo costruito più a sud della capitale. La cerimonia, progettata per mostrare il ricco patrimonio del paese,è partita dal Museo Egizio che si affaccia su Piazza Tahrir, fino al Museo Nazionale della Civiltà Egizia di recente apertura nel quartiere di Fustat.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata