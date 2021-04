Ferito un altro agente. L'aggressore era armato di coltello. Secondo le forze dell'ordine non si tratta di terrorismo

Un’auto si è lanciata contro un posto di blocco davanti al Campidoglio a Washington. Un agente di polizia è morto, un altro è rimasto ferito. Ucciso il conducente raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati dai poliziotti. Secondo la ricostruzione fornita dalle due fonti ad AP, dopo che l’auto ha investito i due agenti al posto di blocco, il guidatore è sceso dal veicolo brandendo un coltello e le forze dell’ordine hanno aperto il fuoco. Il posto di blocco di solito è usato in settimana da senatori e staff. Il Congresso è attualmente in pausa. Capitol Hill è stata messa in lockdown a seguito degli spari, il che significa che non è possibile entrare né uscire dagli edifici. Secondo la polizia l’attacco non è legato al terrorismo.

