(LaPresse) Nuove inquietanti immagini sulla morte di George Floyd, l’afroamericano 46enne, ucciso a Minneapolis il 25 maggio del 2020 mentre era sotto custodia degli agenti della Polizia di Minneapolis. I tremendi frame sono stati mostrati durante il processo contro Derek Chauvin, il poliziotto accusato di aver ucciso Floyd. “Non sono un uomo cattivo, non sono un uomo cattivo, per favore non respiro”, si sente distintamente nel video ripreso dalle bodycam degli agenti di polizia.

