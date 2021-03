Nuova protesta nella capitale nonostante la repressione

A Yangon mercoledì i dimostranti sono tornati in piazza per dire no al colpo di stato militare. I manifestanti, non numerosi, si sono fermati per omaggiare la memoria di un attivista ucciso dalle forze di sicurezza nei giorni scorsi, quando le proteste sono state represse in modo violento dal regime. Nella giornata di sabato si sono registrate circa 100 vittime tra i dimostranti in tutto il paese.

