Ieri il disincagliamento della Ever Given, bloccata da una settimana

(LaPresse) All’alba nel Canale di Suez ci sono ancora imbarcazioni bloccate, che attendono il proprio turno per passare dopo la riapertura. Ieri, dopo che è stata disincagliata la porta container Ever Given, circa tre dozzine di imbarcazioni sono già arrivate nel Mar Rosso – fa sapere Leth Agencies.

