E’ morta a 99 anni in un ospedale di Kisamu, in Kenya, Sarah Obama, nonna acquisita di Barack Obama. Mama Sarah, come veniva affettuosamente chiamata, è stata una filantropa che ha promosso l’istruzione per ragazze e orfani. Sarah Obama è stata la seconda moglie del nonno dell’ex presidente degli Stati Uniti e ha contribuito a crescere suo padre, Barack Obama, Sr. La famiglia fa parte del gruppo etnico Luo del Kenya. Barack Obama ha spesso mostrato affetto nei suoi confronti e l’ha chiamata “nonna” nel suo libro di memorie, ‘Dreams from My Father’. L’ex presidente Usa l’ha incontrata durante il suo viaggio in Kenya nel 2006 e la donna ha partecipato al primo insediamento come presidente nel 2009. Obama parlò di nuovo di “nonna” Sarah nel suo discorso del settembre 2014 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

