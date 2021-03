I rimorchiatori sono riusciti nell'operazione. A breve si attende la ripresa del traffico

Le squadre di soccorso hanno liberato la nave portacontainer Ever Given che da martedì ha bloccato il Canale di Suez, ponendo fine a una crisi durata quasi una settimana. Aiutata dal picco dell’alta marea, una flottiglia di rimorchiatori è riuscita a strappare la prua della nave dalla riva sabbiosa del canale. Secondo Bbc news non è ancora chiaro quando potrà riprendere il traffico marittimo.

Il capo dell’Autorità del canale, l’ammiraglio Admiral Rabie, ha spiegato che il traffico riprenderà non appena la Ever given sarà trasportata nell’area dei Laghi Amari per le ispezioni tecniche.

