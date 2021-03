Ieri altri due mezzi si sono aggiunti alle draghe già operative per cercare di rimettere a galla la portacontainer

La nave cargo ever Given, arenata nel canale di Suez dallo scorso martedì, ha iniziato a muoversi: da giorni le autorità sono al lavoro per cercare di disincagliare la nave e ripristinare così la circolazione del traffico in acqua. Ieri altri due rimorchiatori si sono aggiunti alle draghe già operative per cercare di rimettere a galla la portacontainer incastrata.

