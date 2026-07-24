Cina-Italia, Paesi più vicini grazie al ruolo dei media

Incontro tra una delegazione della China News Service, la seconda agenzia di stampa statale più grande della Repubblica Popolare Cinese, e alcuni rappresentanti dei media italiani sulle prospettive di scambio e cooperazione tra i due Paesi. La riunione, avvenuta dopo che i professionisti cinese hanno visitato la redazione del settimanale “Nouvelles d’Europe Italia”, si è svolta il 19 luglio a Roma, nella sede italiana del Gruppo Guang Hua Cultures et Media, una delle più importanti realtà editoriali dei media in lingua cinese in Europa. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sul ruolo che l’informazione può svolgere nel far conoscere meglio la Cina agli italiani e l’Italia ai cinesi. Due Paesi geograficamente lontani, ma accomunati da una storia millenaria, da un profondo patrimonio culturale e da valori condivisi, come l’importanza della famiglia, della tradizione, dell’arte e della convivialità.

La delegazione cinese, guidata da Zhang Lei, direttore editoriale di China News Service, era composta da Tang Weijie, responsabile della segreteria editoriale; Wang Xiaodan, direttrice della sede dello Heilongjiang; Gao Xiaoqi, direttore della sede dello Shanxi e Wen Longjie, vicedirettore editoriale esecutivo di China Newsweek.

L’incontro tra la delegazione italiana e quella cinese. (Foto: Ufficio stampa)

Ad accogliere la delegazione nella sede italiana erano presenti Xie Tian, vicepresidente del Gruppo Guang Hua Cultures et Media; Manuela Biancospino, giornalista del quotidiano “la Voce”, consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e presidente del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa del Lazio; Mario Ciotti, criminologo e giornalista di lunga esperienza, profondo conoscitore della cultura cinese. Presenti anche altre personalità del panorama mediatico cinese.

I temi affrontati

Al centro dell’incontro vi sono stati la cooperazione tra i media sino-italiani, le pratiche di comunicazione internazionale, lo scambio culturale e il rafforzamento della conoscenza reciproca tra i due popoli. Il confronto ha evidenziato quanto sia necessario moltiplicare le occasioni di incontro tra giornalisti, professionisti della comunicazione e operatori culturali, affinché ogni Paese possa essere raccontato superando stereotipi, semplificazioni e immagini parziali.

Comunicare una nazione, infatti, non significa soltanto diffondere notizie, ma riuscire a rappresentarne la società, la storia, le trasformazioni e la quotidianità. Per avvicinare Cina e Italia è quindi fondamentale individuare linguaggi, temi e modalità narrative capaci di essere compresi da entrambi i pubblici, rispettandone le differenti sensibilità culturali.

Durante il dibattito, i rappresentanti dei media cinesi e italiani hanno condiviso idee e proposte per rendere più continuativa la collaborazione. Tra le iniziative emerse figurano l’organizzazione di seminari, visite reciproche tra giornalisti, la realizzazione di interviste e reportage sul posto e lo sviluppo di progetti editoriali congiunti. Raccontare ciò che unisce i due popoli può contribuire alla produzione di storie più autentiche, ricche e sfaccettate, capaci di generare curiosità e riconoscimento reciproco. Italia e Cina condividono, infatti, un forte legame con la propria memoria storica e culturale e una straordinaria capacità di valorizzare tradizioni, territori e identità locali. Portare alla luce queste affinità non significa ignorare le differenze, ma creare le condizioni per comprenderle e rispettarle maggiormente.

Una comunicazione più consapevole può diventare uno strumento essenziale per ridurre le distanze, contrastare i pregiudizi e alimentare un dialogo fondato sulla conoscenza. Comprendere meglio l’altro permette di riconoscerne il valore, di rispettarne la cultura e di affrontare le differenze con maggiore apertura.