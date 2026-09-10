Champions League, Como-Lipsia 4-1: grande vittoria nella prima storica gara in Europa

In rete Baturina, Douvikas, Diao e Perrone

Il Como brilla nel suo esordio all-time in Champions League (e in Europa), superando 4-1 il Lipsia allo stadio Sinigaglia. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha vinto grazie alle reti di Martin Baturina (15′), Tasos Douvikas (38′), Assane Diao (54′) e Maximo Perrone (90′). Inutile la rete dei tedeschi, firmata da Andrija Maksimovic (58′).

I comaschi, dunque, si accodano alla lunga fila di squadre che hanno messo in tasca i primi tre punti della fase campionato. Al momento il club del patron Mirwan Suwarso è al 5° posto della classifica alle spalle di big come Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona e Psg. Il 14 ottobre, nel match valido per la seconda giornata di Champions, il Como se la vedrà con il Feyenoord, in trasferta, a Rotterdam.

Como-Lipsia, il tabellino della partita

Marcatori: 15′ Baturina (C), 38′ Douvikas (C), 54′ Diao (C), 58′ Maksimovic (L), 90′ Perrone (C)

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (74′ Smolcic), Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha (65′ Perrone); Diao (86′ Ricci), Nico Paz, Baturina (65′ Kempf); Douvikas (65′ Kean). All. Fabregas

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku (88′ Henrichs), Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald (60′ Gomis), Nkunku (60′ Banzuzi); Maksimovic (70′ Gruda), Guiu (60′ Ouedraogo), Nusa. All. Demichelis

Arbitro: Goyuzubuk

Ammoniti: Orban, Nkunku, Nico Paz, Banzuzi, Perrone

Espulsi: nessuno