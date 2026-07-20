Gruppo Gedi, Veronica Diquattro alla guida della strategia digitale

Il Gruppo GEDI annuncia “la nomina di Veronica Diquattro a Chief Executive Officer di GEDI Digital e Head of Innovation and Digital per l’intero Gruppo, a partire dall’1 ottobre 2026“. Nel nuovo incarico, spiega una nota, “Diquattro guiderà la strategia digitale del Gruppo editoriale, con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione tecnologica e di innovazione delle testate e delle piattaforme digitali, rafforzando l’offerta multicanale e valorizzando le sinergie tra i diversi asset di GEDI”.

Diquattro “porta con sé un’esperienza pluriennale in ruoli di leadership internazionale in aziende tech e media di primo piano. Attualmente Presidente della Business Unit Consumer di Omio, ha ricoperto in passato ruoli di vertice in DAZN – tra cui CEO Global Markets, Chief Revenue Officer Europe e Chief Customer & Innovation Officer – guidando la crescita del servizio di streaming sportivo in numerosi mercati internazionali e supervisionando team globali di centinaia di persone. In precedenza è stata Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify e ha guidato il lancio di Android Market e Google Play in Italia per conto di Google”.

L’Ad Mirja Cartia d’Asero: “Con lei rafforziamo la nostra capacità di innovare”

“Sono lieta di dare il benvenuto a Veronica Diquattro nel Gruppo GEDI”, ha dichiarato Mirja Cartia d’Asero, Amministratore Delegato del Gruppo GEDI. “Il suo percorso internazionale ai vertici di alcune tra le più innovative aziende tech e media a livello globale, unito alla sua profonda competenza nella trasformazione digitale, sarà un asset fondamentale per il Gruppo. Con lei rafforziamo la nostra capacità di innovare, di offrire ai nostri lettori un’esperienza sempre più evoluta e di consolidare il nostro posizionamento come punto di riferimento nell’editoria digitale in Italia e all’estero”, ha aggiunto. Laureata in Economia all’Università di Bologna, con un Master in International Management conseguito alla Bocconi, Diquattro è stata inserita tra le Forbes Top 100 Successful Women in Italy 2025 ed è da anni attiva come business angel e mentor nel supporto all’imprenditoria femminile nel settore tecnologico.